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«Готовились очень серьёзно»: южноуральские хоккеистки выиграли золото «Олимпийских надежд»
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«Готовились очень серьёзно»: южноуральские хоккеистки выиграли золото «Олимпийских надежд» 

74.ru 32 минуты назад
Фото: 74.ru
Команда хоккеисток из Коркино «Первомайские львицы» выиграла в финале соревнований «Олимпийские надежды» Лиги женского хоккея (ЛЖХ). В решающем матче девушки одолели череповецкую команду «Северянка-2» со счетом 3:2.
Как и все поединки на этом турнире, финал выдался необычайно упорным, сообщает пресс-служба ЛЖХ. Хоккеистки из Череповца открыли счёт в меньшинстве. Гол забила защитница Елена Ларшина. Перед перерывом челябинки сравняли счёт — хорошо сработал атакующий тандем Анастасии Малюги и капитана команды Ксении Бодуновой, очень цепко действующий на чужом пятачке.
— В третьем периода Ларшина сделал дубль и вновь вывела «Северянку-2» вперёд. Но ответ Бодуновой был по-настоящему свирепым — две шайбы с промежутком в одну минуту! — сообщает пресс-служба ЛЖХ.
Сама Ксения Бородунова отметила в послематчевом интервью, что работала вся пятёрка. — Все работали, все «лезли» на ворота, — сказала она. — Школа у нас ещё достаточно молодая, поэтому к первому сезону в ЛЖХ мы готовились очень серьёзно, — подвёл итог тренер «Первомайских львиц» Евгений Горюшин, которого назвали лучшем тренером сезона. — Задачи на чемпионат мы не скрывали. Хотели занять первое место и сделали это. Хотя, конечно, было сложно. Сейчас в Москву приехали очень сильные соперники. Мы и в полуфинале у казанской команды выиграли с разницей всего в одну шайбу. И в финале два раза по ходу матча отыгрывались.
В начале марта хоккеистки из «Первомайских львиц» в составе сборной Урала среди девочек 2007–2009 годов рождения одержала победы на всероссийском турнире «В хоккей играют настоящие девчонки», который прошел в Санкт-Петербурге.
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