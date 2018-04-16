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В Печатниках провели районные соревнования весенней спартакиады допризывной молодёжи
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В Печатниках провели районные соревнования весенней спартакиады допризывной молодёжи 

Управа района Печатники города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В целях подготовки будущих защитников родины в ГБУ КСЦ «Печатники» 12 апреля провели районные соревнования весенней спартакиады допризывной молодёжи «Допризывник — на старт!». Участие в них приняли не только парни, но и девушки. Информация об этом появилась в официальной группе центра.
«После подсчета очков все команды, занявшие призовые места, будут награждены почётными грамотами и медалями», — говорится в сообщении.
Организаторы добавили, что все участники соревнований показали хороший уровень физической подготовки, командный дух и мастерство во всех дисциплинах во время сдачи военно-прикладных нормативов. (то)
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