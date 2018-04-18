Домашний турнир ДВФУ пройдет в Москве с 19 по 21 апреля

На стадионе «Спартаковец» сыграют команды Дальневосточного федерального университета (Владивосток), Московского городского педагогического университета, Пермского государственного национального исследовательского университета и Северо-Кавказского горно-металлургического института (Владикавказ).

После удачного московского турнира команда КБГУ поднялась на третью строчку и всерьёз претендует на победу в Первой группе. Помешать нальчанам могут футболисты ДВФУ, студентам из Владивостока необходимо поддержать темп конкурента и также набирать в столице 9 очков. Тем более, что им предстоит встретится с другим прямым соперником в борьбе за повышение — командой СКГМИ. Владикавказцам, чтобы выйти на промежуточное второе место необходимо также показывать максимальный результат. А вот у МГПУ и ПГНИУ, завершающих сезон в нижней части турнирной таблицы, задачи иные. Пермяки постараются покинуть последнее место, а МГПУ подняться в десятку сильнейших.

Расписание матчей:

19 апреля (четверг)

09:30 ПГНИУ (Пермь) — МГПУ (Москва)

11:30 ДВФУ (Владивосток) — СКГМИ (Владикавказ)

20 апреля (пятница)

09:30 СКГМИ (Владикавказ) — ПГНИУ (Пермь)

11:30 ДВФУ (Владивосток) — МГПУ (Москва)

21 апреля (суббота)

15:30 ДВФУ (Владивосток) — ПГНИУ (Пермь)

17:30 СКГМИ (Владикавказ) — МГПУ (Москва)

Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.

Текущее положение команд в турнирной таблице:

ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 25 очков (12 матчей)

БФУ (Калининград) — 22 очка (12)

КБГУ (Нальчик) — 21 очко (9)

ТулГУ (Тула) — 17 очков (12)

СПбПУ (Санкт-Петербург) — 15 очков (9)

СКГМИ (Владикавказ) — 15 очков (9)

МПГУ (Москва) — 15 очков (12)

ЧГПУ (Чебоксары) — 12 очков (9)

ДВФУ (Владивосток) — 11 очков (6)

СевГУ (Севастополь) — 10 очков (12)

МГПУ (Москва) — 6 очков (9)

КНИТУ-КАИ (Казань) — 5 очков (12)

ПГНИУ (Пермь) — 3 очка (9)