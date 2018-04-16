Футболисты КБГУ набрали 9 очков на турнире Первой группы в Москве

На стадионе ЦСКА «Песчаное» в течение трех игровых дней за победу боролись команды Московского педагогического государственного университета, Московского городского педагогического университета, Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева и Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (Нальчик).

Стартовал турнир матчем между КНИТУ-КАИ и КБГУ. Нальчане на правах фаворита сразу взяли инициативу в свои руки и вышли вперёд уже на второй минуте. Перед свистком на перерыв увеличили преимущество, а во втором тайме довели дело до разгрома — 3:0. Московское дерби двух педагогических университетов состоялось вечером того же дня, в матче солировали вратари обеих команд. Особенно отличился голкипер МПГУ Андрей Копченков, трижды спасший команду после ударов с близкого расстояния. Отличиться так никто и не сумел, матч завершился нулевой ничьей.

Второй игровой день открыли футболисты КНИТУ-КАИ и МГПУ. Казанцы одержали первую победу в сезоне и в рамках одного матча забили больше (4), чем в 10 играх до этого (3). Москвичи начали встречу активнее, но попытки забить быстрый гол завершились ничем. Кульминацией стал незабитый пенальти, после этого ход матча контролировали футболисты КНИТУ-КАИ. Казанцы провели две ударные пятиминутки в конце первого тайма и в середине второго, забив по 2 мяча. Особенно отличился Илес Алтыбаев, записавший на свой счет дубль и голевую передачу. В другом матче футболисты КБГУ забили самый быстрый гол в истории Первой группы НСФЛ. На 11-й секунде матча отличился Аслан Озроков. К середине первого тайма счёт был уже 4:0 в пользу гостей из Нальчика, а во втором тайме футболисты КБГУ забили ещё дважды и, таким образом, разгромили соперника 6:0. Феноменальной игрой в составе КБГУ выделялся Аслан Ашинов, отдавший в первом тайме три голевых передачи, а во втором оформивший дубль.

В заключительный игровой день футболисты КБГУ подтвердили свой класс, оформив третью победу в Москве. На этот раз была обыграна команда МГПУ. И вновь нальчане отличились на первой минуте матча, укрепили преимущество перед перерывом и довели счет до крупного во второй половине встречи. КБГУ стал первой командой, набравшей максимальное количество очков в текущем сезоне Первой группы. Нальчане продолжают борьбу за выход в Премьер-группу, отставание от лидера составляет 4 очка при трех матчах в запасе. А вот МГПУ в заключительном турнире сезона будет бороться лишь за место в десятке. Минимальной победой над КНИТУ-КАИ завершили сезон футболисты МПГУ. Единственный гол был забит со штрафного в начале второго тайма. Казанцы завершили сезон в нижней части турнирной таблицы, москвичи на данный момент находятся в середине, но могут опуститься вплоть до 10-й позиции.

Двенадцатый межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ пройдет в Москве с 19 по 21 апреля. На стадионе «Спартаковец» сыграют команды ДВФУ (Владивосток), МГПУ (Москва), СКГМИ (Владикавказ) и ПГНИУ (Пермь).

Результаты матчей:

КНИТУ-КАИ (Казань) — КБГУ (Нальчик) 0:3 МПГУ (Москва) — МГПУ (Москва) 0:0 МГПУ (Москва) — КНИТУ-КАИ (Казань) 0:4 МПГУ (Москва) — КБГУ (Нальчик) 0:6 МГПУ (Москва) — КБГУ (Нальчик) 0:3 МПГУ (Москва) — КНИТУ-КАИ (Казань) 1:0 Турнирная таблица:

ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 25 очков (12 матчей)

БФУ (Калининград) — 22 очка (12)

КБГУ (Нальчик) — 21 очко (9)

ТулГУ (Тула) — 17 очков (12)

СПбПУ (Санкт-Петербург) — 15 очков (9)

СКГМИ (Владикавказ) — 15 очков (9)

МПГУ (Москва) — 15 очков (12)

ЧГПУ (Чебоксары) — 12 очков (9)

ДВФУ (Владивосток) — 11 очков (6)

СевГУ (Севастополь) — 10 очков (12)

МГПУ (Москва) — 6 очков (9)

КНИТУ-КАИ (Казань) — 5 очков (12)

ПГНИУ (Пермь) — 3 очка (9)