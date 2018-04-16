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Неймар во время чемпионского матча «ПСЖ» играл в покер
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Неймар во время чемпионского матча «ПСЖ» играл в покер 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «ПСЖ» Неймар во время поединка 33-го тура Лиги 1 с «Монако» (7:1), по окончании которого парижане досрочно выиграли чемпионский титул, играл в онлайн-покер. Фотографию бразилец разместил в своем Instagram.
На первом плане снимка стоит ноутбук с открытой страницей одного из покер-сайтов, а на заднем фоне видно телевизор с трансляцией матча.
Сейчас Неймар продолжает восстанавливаться после травмы. Ранее нападающий неоднократно намекал, что по окончании сезона намерен покинуть «ПСЖ».
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