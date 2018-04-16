Четырнадцатый турнир Премьер-группы НСФЛ пройдет в Санкт-Петербурге 

На малой спортивной арене «Петровский» сыграют команды Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Московского физико-технического университета (Долгопрудный) и Калининградского государственного технического университета.
Если двумя неделями ранее в Санкт-Петербурге решались вопросы медальной гонки, то сейчас предстоит определить основных кандидатов на понижение в классе. Три команды, две из которых находятся в зоне прямого вылета, попытаются улучшить турнирное положение. Тем более что в случае равенства очков учитывается сначала показатель количества побед, а затем исход личных встреч. Соответственно, очные матчи на этом этапе могут стать решающими. Футболисты СПбГУПТД не думают о борьбе за право остаться в Премьер-группе, но и до лидирующей группы отставание велико. Лишь максимальный результат позволит «дизайнерам» поехать на финальный турнир с четкими медальными целями.
Расписание матчей:
17 апреля (вторник)
10:00 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — КГТУ (Калининград)
13:30 СПбГУ (Санкт-Петербург) — МФТИ (Долгопрудный)
18 апреля (среда)
10:00 МФТИ (Долгопрудный) — СПбГУПТД (Санкт-Петербург)
12:30 СПбГУ (Санкт-Петербург) — КГТУ (Калининград)
19 апреля (четверг)
10:00 МФТИ (Долгопрудный) — КГТУ (Калининград)
12:30 СПбГУ (Санкт-Петербург) — СПбГУПТД (Санкт-Петербург)
Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.
Турнирная таблица:
КубГУ (Краснодар) — 29 (12 матчей)
СГАФКСТ (Смоленск) — 24 (12)
СГУ (Саратов) — 20 (9)
РЭУ (Москва) — 20 (9)
ЧГУ (Грозный) — 17 (9)
УрФУ (Екатеринбург) — 17 (12)
ТГУ (Тамбов) — 15 (9)
ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 12 (9)
ОрёлГУ (Орёл) — 11 (9)
СКФУ (Ставрополь) — 11 (12)
ПГАФКСИТ (Казань) — 11 (9)
КФУ (Симферополь) — 9 (9)
МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)
КГТУ (Калининград) — 4 (9)
СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)