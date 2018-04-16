Четырнадцатый турнир Премьер-группы НСФЛ пройдет в Санкт-Петербурге

На малой спортивной арене «Петровский» сыграют команды Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Московского физико-технического университета (Долгопрудный) и Калининградского государственного технического университета.

Если двумя неделями ранее в Санкт-Петербурге решались вопросы медальной гонки, то сейчас предстоит определить основных кандидатов на понижение в классе. Три команды, две из которых находятся в зоне прямого вылета, попытаются улучшить турнирное положение. Тем более что в случае равенства очков учитывается сначала показатель количества побед, а затем исход личных встреч. Соответственно, очные матчи на этом этапе могут стать решающими. Футболисты СПбГУПТД не думают о борьбе за право остаться в Премьер-группе, но и до лидирующей группы отставание велико. Лишь максимальный результат позволит «дизайнерам» поехать на финальный турнир с четкими медальными целями.

Расписание матчей:

17 апреля (вторник)

10:00 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — КГТУ (Калининград)

13:30 СПбГУ (Санкт-Петербург) — МФТИ (Долгопрудный)

18 апреля (среда)

10:00 МФТИ (Долгопрудный) — СПбГУПТД (Санкт-Петербург)

12:30 СПбГУ (Санкт-Петербург) — КГТУ (Калининград)

19 апреля (четверг)

10:00 МФТИ (Долгопрудный) — КГТУ (Калининград)

12:30 СПбГУ (Санкт-Петербург) — СПбГУПТД (Санкт-Петербург)

Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.

Турнирная таблица:

КубГУ (Краснодар) — 29 (12 матчей)

СГАФКСТ (Смоленск) — 24 (12)

СГУ (Саратов) — 20 (9)

РЭУ (Москва) — 20 (9)

ЧГУ (Грозный) — 17 (9)

УрФУ (Екатеринбург) — 17 (12)

ТГУ (Тамбов) — 15 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 12 (9)

ОрёлГУ (Орёл) — 11 (9)

СКФУ (Ставрополь) — 11 (12)

ПГАФКСИТ (Казань) — 11 (9)

КФУ (Симферополь) — 9 (9)

МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)

КГТУ (Калининград) — 4 (9)

СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)