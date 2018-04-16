«Пора думать о будущем стадиона и команды, которая станет для нижегородцев родной»

«Тестовый матч для того и нужен, чтобы в полной мере, в условиях, так скажем, приближенных к боевым, посмотреть способности и возможности нового стадиона, а также прилегающей инфраструктуры. Матч „Олимпийца“ и „Зенита-2“ вскрыл, как мне кажется, много небольших „болячек“, которые непосредственно до чемпионата мира, должны успеть устранить — в этом у меня сомнений практически нет.

Что действительно разочаровало во всей этой истории — это нелогичность (или неправильные действия) по перекрытию всего микрорайона, что „поставило“ добрую часть города в огромные пробки, а также футбольное поле. Оно — ужасно. И с ним что-то нужно срочно делать, поскольку, на таком газоне проводить матчи мундиаля — нельзя. А вот с пробками, как мне думается, решить вопрос будет тяжелее. Хотя, учитывая место строительства стадиона, наличие пробок — читалось.

Сама арена, хоть и была откровенно не убранной от строительной пыли, произвела приятные впечатления, но не более того. Внутри стадион смотрится очень прилично. Особенно сносит башню от вида с одной из трибун, с самой верхотуры. А снаружи он кажется недоделанным. Причины тому — отсутствие фасада и растяжка, вместо этого, втерозащитных мембран, которые, к слову, от ветра не спасают совсем. И вчера многие, особенно те, кто забрели на верхние ярусы, в этом убедились.

Что касается самой игры, то она ярко характеризовала положение дел в нижегородском футболе на сегодняшний момент. Так плохо с футболом в новейшей истории региона еще никогда не было. Всего одна команда, при этом нижегородцев в ней — кот наплакал. Даже во времена, когда в регион привезли челябинский »Спартак» , расформировав при этом всеми любимый нижегородский «Локомотив», в городе существовала еще одна команда, выступающая в ПФЛ — «Волга». Сегодня ситуация такая, что множество талантливых молодых нижегородских игроков вынуждены заканчивать с футболом из-за того, что им просто негде играть. Но самым показательным моментом для меня было то, что фанаты питерского «Зенита-2» на несколько порядков перекрикивали всю 15-тысячную аудиторию. Пора бы уже признать — эта команда в Нижнем не приживается да и вряд ли приживется. Хотя, к игрокам «Олимпийца» вопросов быть не может. Парни действительно бились — это было заметно.

А в целом, если говорить по стадиону, то строительную пыль — протрут, отваливающуюся штукатурку — подлатают, поле — подшаманят, как и все остальные недоделки. Но, мне думается, что пора бы уже думать о будущем стадиона и команды, которая будет выступать на нем, после чемпионата мира. Команды, которая действительно станет для нижегородцев родной».