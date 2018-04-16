Кадеты Молжаниновского стали участниками городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!»

На минувшей неделе 12 апреля в столице прошел городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!», в котором приняли участие более 1,5 тысяч семиклассников. Кадеты «Школы Перспектива» также продемонстрировали строевую выучку. Смотр проходил на Площади Победы на Поклонной горе.

Конкурс был организовал центром патриотического воспитания и школьного спорта. Участники конкурса также являются участниками проекта «День кадетского класса в Музее Победы». Лучшие московские кадеты получают возможность стоять в почетном карауле на Поклонной горе с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России.

Победителей конкурса будут награждать в номинациях «Общекомандное первенство», «Лучшее исполнение песни», «Лучшая строевая выучка». Награждение состоится 5 мая. (то)