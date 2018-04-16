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Кадеты Молжаниновского стали участниками городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!»
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Кадеты Молжаниновского стали участниками городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На минувшей неделе 12 апреля в столице прошел городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!», в котором приняли участие более 1,5 тысяч семиклассников. Кадеты «Школы Перспектива» также продемонстрировали строевую выучку. Смотр проходил на Площади Победы на Поклонной горе.
Конкурс был организовал центром патриотического воспитания и школьного спорта. Участники конкурса также являются участниками проекта «День кадетского класса в Музее Победы». Лучшие московские кадеты получают возможность стоять в почетном карауле на Поклонной горе с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России.
Победителей конкурса будут награждать в номинациях «Общекомандное первенство», «Лучшее исполнение песни», «Лучшая строевая выучка». Награждение состоится 5 мая. (то)
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