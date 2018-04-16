«Меня даже узнавали»: ведущий радио «Максимум» Адам Джеймс побывал в Калининграде

Ведущий московской радиостанции «Максимум» Адам Джеймс на днях побывал в Калининграде. Об этом он рассказал в эфире программы «Вечернее шоу» в понедельник, 16 апреля.

Адам Джеймс приехал на музыкальный фестиваль «Перспектива 2018». Ведущий рассказал, что калининградцы узнавали его на улице и в гостинице.

«Я поинтересовался у одной девушки, откуда она меня знает. «Я узнала ваш голос, слышала в автобусе», — ответила она мне», — прокомментировал в эфире Адам.

После этого ведущий передал привет водителям всех «не оранжевых автобусов», где играет радио «Максимум», добавив, что калининградцы поймут о чём речь.

Фотоотчёт со своей поездки ведущий выложил у себя на странице в социальной сети. В Рыбной деревне Джеймс записал видео у скульптуры шкипера с обезьянкой на плече и пошутил «У тебя просто железный характер, чувак». Ещё один пост от сделал на детской площадке.

«Друзья, мы сделали очень большое и важное открытие в Калининграде. Мы поняли, чем занимается Оптимус Прайм, когда он не снимается в фильмах «Трансформеры». Подрабатывает, видимо, человек», — сказал Джеймс.