Ещё
Бураковски получил травму и не сыграет за «Вашингтон» в ближайших матчах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бураковски получил травму и не сыграет за «Вашингтон» в ближайших матчах 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски получил повреждение и не сумеет поехать с командой на два выездных матча серии с «Коламбус Блю Джекетс» (0-2), информирует в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян. Во втором матче серии (4:5 ОТ) Бураковски получил повреждение после силового приёма Буна Дженнера. Шведский форвард был вынужден досрочно завершить игру из-за травмы верхней части тела. Он провёл на льду две минуты 12 секунд, за которые ничем не успел отметиться в протоколе.
Посмотреть видео также можно в «твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Радимов: Заболотному нужно отрешиться от всего и сосредоточиться на своей работе Интервью с президентом Ла Лиги о Барселоне, Реале, Роналду и Месси Состав сборной России на Чешские игры – 2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ходите, геи, в Россию гулять. Страх британца4
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Овечкин на грани катастрофы52
«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение