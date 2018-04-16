FIFA накажет болельщиков: международная федерация расследует проявление расизма на матче Россия — Франция

FIFA начала расследование по факту проявления расизма во время контрольного матча между сборными России и Франции. Об этом сообщил РИА Новости офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин.

Владимир Стогниенко: Товарищеская встреча сборных России и Франции прошла 27 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой французов со счетом 3:1. FIFA сообщила, что собирает информацию после того, как фотограф агентства France Press обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе в тот момент, когда Усман Дембеле выполнял подачи с угловых. Грозит ли это России, которая этим летом принимает чемпионат мира, какими-либо санкциями со стороны FIFA? Вот что говорит футбольный комментатор ВГТРК

Владимир Стогниенко спортивный комментатор «Я могу только сказать, что FIFA на такие вещи реагирует очень болезненно. Если есть доказательства того, что что-то подобное было, лучше всеми силами демонстрировать готовность сотрудничать, а еще лучше людей, которые так себя вели самостоятельно, найти, наказать, например, лишить их права посещения стадионов. Впрочем, я буквально неделю назад брал интервью у главы оргкомитета Алексея Сорокина . Если я правильно помню, по его информации уже определены люди, которые так себя вели. Здесь все очень просто: если имело место что-то быть, нужно сотрудничать, если не имело место, надо сразу, как недавно отреагировал ЦСКА, газеты написали, что были на матче ЦСКА-»Арсенал» случаи расизма, на что они отреагировали сразу. Была инициативная группа болельщиков, которая следила и ни один из иностранных журналистов то не подтвердил, в конце концов УЕФА объявил, что нет никаких причин открывать дело по факту проявления расизма. Я не думаю, что будут какие-то страшные последствия, но то не та вещь, которую в современном мировом футболе можно игнорировать».