FIFA начала расследование по факту проявления расизма во время контрольного матча между сборными России и Франции. Об этом сообщил РИА Новости офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин.
Товарищеская встреча сборных России и Франции прошла 27 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой французов со счетом 3:1. FIFA сообщила, что собирает информацию после того, как фотограф агентства France Press обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе в тот момент, когда Усман Дембеле выполнял подачи с угловых. Грозит ли это России, которая этим летом принимает чемпионат мира, какими-либо санкциями со стороны FIFA? Вот что говорит футбольный комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко:
Владимир Стогниенко спортивный комментатор «Я могу только сказать, что FIFA на такие вещи реагирует очень болезненно. Если есть доказательства того, что что-то подобное было, лучше всеми силами демонстрировать готовность сотрудничать, а еще лучше людей, которые так себя вели самостоятельно, найти, наказать, например, лишить их права посещения стадионов. Впрочем, я буквально неделю назад брал интервью у главы оргкомитета Алексея Сорокина. Если я правильно помню, по его информации уже определены люди, которые так себя вели. Здесь все очень просто: если имело место что-то быть, нужно сотрудничать, если не имело место, надо сразу, как недавно отреагировал ЦСКА, газеты написали, что были на матче ЦСКА-»Арсенал» случаи расизма, на что они отреагировали сразу. Была инициативная группа болельщиков, которая следила и ни один из иностранных журналистов то не подтвердил, в конце концов УЕФА объявил, что нет никаких причин открывать дело по факту проявления расизма. Я не думаю, что будут какие-то страшные последствия, но то не та вещь, которую в современном мировом футболе можно игнорировать».
Как писала французская газета le Figaro, темнокожие футболисты сборной Франции не заметили расистских выкриков в свой адрес. По информации издания, эта тема не обсуждалась игроками, в частности Усманом Дембеле и Полем Погба, которые с улыбками на лицах прошли через смешанную зону стадиона после матча.