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FIFA расследует инцидент с расистскими выкриками на матче Россия-Франция
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FIFA расследует инцидент с расистскими выкриками на матче Россия-Франция 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Российском футбольном союзе заявили о готовности принять активное участие в расследовании.
Расследование инцидента с расистскими выкриками в адрес темнокожих футболистов на контрольном матче Россия-Франция началось в FIFA. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией в футболе Алексея Смертина.
«FIFA уведомила РФС о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге», — цитирует Смертина агентство.
По словам Смертина, РФС готов принять активное участие. Сейчас в союзе ведется внутреннее расследование, направлен запрос в министерство внутренних дел об установлении личностей причастных к инциденту болельщиков.
«Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России», — подчеркнул офицер РФС.
Матч Россия-Франция состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге и завершился победой французских футболистов со счетом 3:1.
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