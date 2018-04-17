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Адвокат Родченкова проанонсировал новые расследования
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Адвокат Родченкова проанонсировал новые расследования 

RT на русском 46 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Дмим Уолден, адвокат бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявил, что скоро ожидаются новые допинг-расследования.
Родченков причастен к последнему громкому делу, связанного с расследованием коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU).
«Будут и другие расследования, будет опубликована и другая информация», — цитирует Уолдена NRK.
Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что не скрыл ни одной положительной допинг-пробы за время пребывания на занимаемой должности.
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