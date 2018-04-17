Адвокат Родченкова проанонсировал новые расследования

Дмим Уолден, адвокат бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова , заявил, что скоро ожидаются новые допинг-расследования.

Родченков причастен к последнему громкому делу, связанного с расследованием коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Будут и другие расследования, будет опубликована и другая информация», — цитирует Уолдена NRK.