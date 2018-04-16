Сотрудник «Кировэнерго» стал лучшим капитаном команды по мини-футболу среди энергетиков Кировской области 

В Кировской области завершился очередной этап Спартакиады среди работников энергетических предприятий региона — соревнования по мини-футболу.
По его итогам лучшим капитаном команды признан начальник отдела финансов филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» Андрей Савельев.
По итогам состязаний безоговорочным лидером стала сборная Кировского филиала ПАО «Т плюс». Второе место у команды АО «Автотранспортное хозяйство». Третьими стали спортсмены из сборной АО «Горэлектросеть». Команды Северных и Южных сетей, управления «Кировэнерго», Западных и Вятско-Полянских сетей заняли соответственно 4,5,6,7 и 8 места.
Всего в соревнованиях по мини-футболу приняли участие 11 команд из 6 предприятий Кировской области. Кроме сборных филиала «Кировэнерго», который представлен на Спартакиаде шестью командами, в состязаниях участвуют сборные Кировского филиала ПАО «Т Плюс», Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «Коммунэнерго», АО «Горэлектросеть» и АО «Автотранспортное хозяйство».
На этом весенний сезон Спартакиады среди работников энергетических предприятий Кировской области завершен. Очередной этап состязаний — соревнования по шахматам пройдет осенью 2018 года.
Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»