Сотрудник «Кировэнерго» стал лучшим капитаном команды по мини-футболу среди энергетиков Кировской области

В Кировской области завершился очередной этап Спартакиады среди работников энергетических предприятий региона — соревнования по мини-футболу.

По итогам состязаний безоговорочным лидером стала сборная Кировского филиала ПАО «Т плюс» . Второе место у команды АО «Автотранспортное хозяйство». Третьими стали спортсмены из сборной АО «Горэлектросеть». Команды Северных и Южных сетей, управления «Кировэнерго», Западных и Вятско-Полянских сетей заняли соответственно 4,5,6,7 и 8 места.

Всего в соревнованиях по мини-футболу приняли участие 11 команд из 6 предприятий Кировской области. Кроме сборных филиала «Кировэнерго», который представлен на Спартакиаде шестью командами, в состязаниях участвуют сборные Кировского филиала ПАО «Т Плюс», Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «Коммунэнерго», АО «Горэлектросеть» и АО «Автотранспортное хозяйство».

На этом весенний сезон Спартакиады среди работников энергетических предприятий Кировской области завершен. Очередной этап состязаний — соревнования по шахматам пройдет осенью 2018 года.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»