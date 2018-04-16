Свежий воздух, плохой Wi-Fi и нечем перекусить: что огорчило и восхитило болельщиков на «Ростов Арене»

Первый матч на новой «Ростов-Арене» посетили 15 тысяч человек. Трибуны были заполнены ровно на треть: всего стадион вмещает 45 тысяч. Встреча «Ростова» и «СКА-Хабаровск» стала своеобразной тренировкой для волонтеров и организаторов в преддверии чемпионата мира по футболу. Корреспондент 161.ru вместе с другими болельщиками проехала на шаттле, долго искала свою трибуну и безуспешно пыталась подключиться к стадионному Wi-Fi. Рассказываем, что понравилось в организации матча, а над чем, по нашему мнению, придется еще поработать.

Что понравилось

Во-первых, организация проезда к стадиону. Бесплатные шаттлы, которыми на время стали обычные автобусы, снятые с 7-го и других городских маршрутов, ходили с интервалом в 10 минут. Всего маршрута было три: от площади Гагарина (с остановкой на Садовой и Горького), Привокзальной и от старого аэропорта (остановка возле «Олимпа-2» и РИНХа). На всех остановках дежурили волонтеры, которые рассказывали и подсказывали болельщикам, когда придет следующий транспорт и за сколько он доберется до стадиона. Еще несколько волонтеров патрулировали улицы и едва ли не за ручку провожали к автобусам тех, кто потерялся. От «Олимпа-2» до «Ростов Арены» мы доехали минут за 25 — в пять часов вечера никаких серьезных пробок не было.

Добраться до стадиона можно на бесплатных шаттлах

Больших очередей при входе на пристадионную территорию и на сам стадион не наблюдалось — проверяли билеты и досматривали всех довольно быстро. Интересно, будет ли также во время ЧМ, когда болельщиков станет в три раза больше?

«Ростов Арена» построена в живописном месте, на берегу Дона. Здесь хороший воздух, свежий ветерок дует со стороны реки, нет такой загазованности, как в городе. К чемпионату мира здесь достроят бульвар, посадят новые деревья и цветы. Но пока болельщикам по дороге к стадиону негде укрыться от палящего солнца. Будем надеяться, что во время мундиаля обойдется без солнечных ударов.

Летом на таком открытом пространстве будет жарко

Внутри «Ростов Арены» очень красиво и просторно. Это современный стадион, который давно нужен был городу-миллионнику. Главные тренеры «Ростова» и СКА отметили отличное качество поля — особенно если сравнить с многострадальным газоном «Олимпа-2». Трибуны болельщиков находятся под крышей — внезапный дождь настроения никому не испортит. Ну, разве только самим футболистам. Им придется играть под открытым небом.

Многострадальному газону «Олимпа-2» с «Ростов Ареной» не сравниться

А теперь о недостатках.

Что не понравилось

Если шаттл привез вас не ко входу именно в ваш сектор, то придется обходить весь стадион — через первый попавшийся вход вас на территорию арены не пустят.

На личном автомобиле сюда доехать проблематично — его негде будет припарковать. Рядом есть парковка «Мега-Мага», но мест там не очень много. А машины, оставленные возле арены, мигом забирают эвакуаторы.

Припаркованные возле стадиона машины надолго там не задерживались

Примерно за час до начала матча начались пробки. Ситуацию усугубило еще и то, что проезд по Левобережной был закрыт. Напомним, что во время игр чемпионата мира будут частично перекрывать еще и Ворошиловский мост.

Многие волонтеры и стюарды пока плохо ориентируются на стадионе и не всегда могут подсказать, где находится та или иная трибуна. А между сектором D и A проход был закрыт — пришлось обходить в поиске своих мест вокруг поля. В поисках сектора А нас отправляли от одного входа к другому, затем посоветовали подняться на третий этаж, где вообще было закрыто. В общем, логистика на стадионе пока хромает на обе ноги. Но время до мундиаля еще есть. Очевидно, что персонал арены успеет изучить карту своего стадиона.

Интернет. Он просто ужасен. Волонтеры рассказали, что никаких глушилок здесь нет — просто на левом берегу связь сама по себе плохая. Был Wi-Fi для болельщиков и прессы, но работал с перебоями. В итоге пришлось снова переключиться на 4G, чтобы хоть как-то продолжить вести трансляцию.

Магазинчиков с едой на территории стадиона мы насчитали всего два, и возле каждого была огромная очередь. Болельщики жаловались, что им нечем «заморить червячка» — только вода, кола, поп-корн, да чипсы. Некоторые просили булочки и бутерброды. Ну, а ценами в 90 рублей за бутылку воды уже вряд ли кого-то удивишь.

Ассортимент буфета довольно беден

Резюмируя все сказанное, можем сказать: очень здорово, что в нашем городе появился суперсовременный стадион — большой, красивый и удобный как для болельщиков, так и для футболистов. Проблемы есть, но они, как говорится, легко излечимы.

Редакция 161.ru вела онлайн-трансляцию первого матча на новом стадионе. Подробнее о том, как он прошел, а также комментарии тренеров и болельщиков читайте здесь.