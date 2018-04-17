Александр Кержаков: хочу стать главным тренером «Зенита»

Бывший футболист питерского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков выразил желание стать главным тренером «сине-бело-голубых». По его словам, он согласился бы на должность наставника «Зенита» в случае, если бы ему позвонили из клуба.

"В будущем я хотел бы возглавить «Зенит», ведь это моя родная команда, — признается экс-футболист, которого цитирует "Советский спорт" . — Здесь я заработал себе имя в футболе. Но я понимаю, что пока мне для должности главного тренера не хватает должного опыта. Но если бы мне завтра позвонили из клуба, то я, конечно же, согласился бы на это предложение. Я не боюсь такого вызова. Однако осознаю, что пока вряд ли из этого получилось бы что-то хорошее".

Напомним, что на данный момент Кержаков является главным тренером юношеской сборной России по футболу. Его соглашение рассчитано до конца 2019 года.