Песков отверг обвинения России в недопуске миссии ОЗХО в сирийскую Думу

"С самого начала Россия категорическим образом выступала против скоропалительных, ни на чем не основывающихся обвинений и суждений в адрес того, кто мог стоять за этой химической атакой, выступала за беспристрастное расследование. Это было с самого начала, после появления этой информации", — сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать соответствующее заявление постоянного представительства Великобритании в ОЗХО.

"Подобные обвинения России считаем безосновательными", — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии.