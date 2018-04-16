Турнир по боксу и кикбоксингу прошел в гарнизоне Остафьево

Фото: официальная страница газеты «Щербинский вестникЪ» в социальных сетях

Турнир по боксу и кикбоксингу прошел 15 апреля в филиале Дворца культуры городского округа Щербинка в Остафьево.

Соревнования провели при активном сотрудничестве с Чертановским отделением Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». На ринг вышли спортсмены от 5 лет до более старшего юниорского возраста. Большинство из них — воспитанники местной бойцовской школы, но прибыли и гости из других городских клубов и Подмосковья.

В открытии турнира приняли участие члены Совета депутатов Владимир Овдиенко и Александр Агошков.

Все поединки носили дружеский характер и во многих из них была зафиксирована боевая ничья.