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Турнир по боксу и кикбоксингу прошел в гарнизоне Остафьево
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Турнир по боксу и кикбоксингу прошел в гарнизоне Остафьево 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница газеты «Щербинский вестникЪ» в социальных сетях
Турнир по боксу и кикбоксингу прошел 15 апреля в филиале Дворца культуры городского округа Щербинка в Остафьево.
Соревнования провели при активном сотрудничестве с Чертановским отделением Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». На ринг вышли спортсмены от 5 лет до более старшего юниорского возраста. Большинство из них — воспитанники местной бойцовской школы, но прибыли и гости из других городских клубов и Подмосковья.
В открытии турнира приняли участие члены Совета депутатов Владимир Овдиенко и Александр Агошков.
Все поединки носили дружеский характер и во многих из них была зафиксирована боевая ничья.
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