«Краснодар» борется за Смолова, «Спартак» дарит титул «Локо», Овечкин едет на ЧМ?

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 16 апреля.

ЛАЗЕЙКА. Карточку Смолова можно отменить. И вот как Субботний матч с тульским «Арсеналом» «Краснодар» завершил разгромом. Но игру омрачила желтая карточка, ошибочно показанная Федору Смолову. Из-за нее он заработал дисквалификацию и может пропустить важнейшую встречу с ЦСКА. Если предупреждение не аннулируют.

СКАНДАЛ ВОКРУГ ДЕМЧЕНКО. Молчание президента, бунт народа Интриги, обвинения, коллективные письма, ультиматумы, драка, деньги — отличный сюжет для телепрограммы «Пусть говорят». К сожалению, все это реально происходит в российском санном спорте. И обсуждается широко за пределами одной отдельно взятой студии. Таких рейтингов, как сейчас, у этого захватывающего дух, но все-таки камерного вида спорта, у нас в стране не было даже во времена больших побед. И в данном случае — это плохо.

БИТВА. Бобровский отменил хет-трик Овечкина. До катастрофы «Вашингтона» — два шага «Вашингтон» вновь сенсационно проиграл в Кубке Стэнли «Коламбусу» (счет версии 0-2). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский после этой встречи имел бы право в раздевалке после такой игры избить клюшкой половину своей команды. Никто бы и не пикнул. «Столичные» его просто расстреляли — 54 (!) броска, а он выиграл эту встречу для своей команды.

ФОТО! Они открылись! Стадионы чемпионата мира в России В 26-м туре премьер-лиги сразу три матча приняли стадионы, построенные к чемпионату мира-2018, — в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Новые арены открылись в Калининграде и Нижнем Новгороде — ФНЛ тоже получила праздник. «СЭ» наглядно показывает, как сегодня выглядят эти красавцы-стадионы.

ОТКРЫТИЕ. Жесткий досмотр и попкорн. Как прошел первый матч на новой арене в Ростове На «Ростов-Арене» состоялся первый матч. Он же — первый серьезный тест стадиона перед чемпионатом мира. Рассказываем о том, как с ним справились организаторы.

ПОРАЖЕНИЕ. Чемпионский подарок от "Спартака" В воскресенье в Екатеринбурге со всеми полагающимися почестями открыли стадион — один из тех, что примет ЧМ-2018. Более статусного российского матча, чем со «Спартаком», по такому случаю придумать было сложно, — и «Урал», в отличие от соперника, проникся важностью момента. Вчера красно-белые проиграли «Уралу». Это колоссальный шанс для «Локомотива», который в своем матче одержал уверенную победу.

ЭКСКЛЮЗИВ. Илья Брызгалов : «В Кубке Стэнли ставлю на „Нэшвилл“. В КХЛ — на ЦСКА» Обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира в составе сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» дал оценку увольнению из национальной команды Олега Знарка, отъезде из КХЛ в НХЛ Ильи Ковальчука и плей-офф двух сильнейших лиг мира.

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