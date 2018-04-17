МВД начало проверку по поводу проявления расизма на матче Россия — Франция в Питере

"16 апреля 2018 года в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил запрос от генерального директора, генерального секретаря Общероссийской общественной организации «Российский Футбольный Союз» А. А. Алаева, в котором он просит установить личности граждан, допустивших расистские выкрики во время футбольного матча между командами России и Франции 27 марта 2018 года и привлечении их к ответственности", — сообщили «СЭ» в пресс-службе МВД РФ.

"По данному обращению проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — добавили сотрудники министерства. ( Андрей СИЗЯКИН

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