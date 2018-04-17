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МВД начало проверку по поводу проявления расизма на матче Россия — Франция в Питере
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МВД начало проверку по поводу проявления расизма на матче Россия — Франция в Питере 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министерство внутренних дел России получило запрос от Российского футбольного союза, который просит органы помочь установить личности граждан, допустивших расистские выкрики во время товарищеского матча между командами России и Франции. Встреча, напомним, состоялась 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» и закончилось победой гостей — 3:1.
"16 апреля 2018 года в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил запрос от генерального директора, генерального секретаря Общероссийской общественной организации «Российский Футбольный Союз» А. А. Алаева, в котором он просит установить личности граждан, допустивших расистские выкрики во время футбольного матча между командами России и Франции 27 марта 2018 года и привлечении их к ответственности", — сообщили «СЭ» в пресс-службе МВД РФ.
"По данному обращению проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — добавили сотрудники министерства. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что ФИФА открыла дело в отношении РФС из-за поведения болельщиков в отношении Поля Погба и Усмана Дембеле
Погба ухали? Главное по теме // ФИФА завела дело по итогам матча Россия — Франция из-за расизма? // Расизм на сборной. РФС начал внутреннее расследование​
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