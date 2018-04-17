МВД проводит проверку после расистских выкриков на матче сборных РФ и Франции в Петербурге

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. МВД России начало проверку после выкриков расистского характера на товарищеском матче между футбольными командами России и Франции в Санкт— Петербурге 27 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД отметили, что 16 апреля в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил запрос от гендиректора Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» Александра Алаева , в котором он просит установить личности граждан, допустивших расистские выкрики на матче Россия-Франция, и привлечении их к ответственности. «По данному обращению проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказали в ведомстве.

Ранее офицер Российского футбольного союза ( РФС ) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил о получении уведомления от Международной федерации футбола (ФИФА) о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун на товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС по телефону вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко , российские власти готовы вести совместную работу с Международной федерацией футбола (ФИФА) по отношению к людям, проявляющим расизм на стадионах.

"Матч Россия — Франция прошел на высоком уровне

Элементы [расизма] могут быть, люди приходят по 50 тысяч, могут быть и провокации, такие люди будут выявляться, будем принимать меры.

Мы обратились в правоохранительные органы и работаем вместе с ФИФА, и если все факты будут установлены, эти люди будут наказаны — никто никого здесь прикрывать не будет", — заверил вице-премьер РФ.