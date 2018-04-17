Ещё
МВД проводит проверку после расистских выкриков на матче сборных РФ и Франции в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД проводит проверку после расистских выкриков на матче сборных РФ и Франции в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. МВД России начало проверку после выкриков расистского характера на товарищеском матче между футбольными командами России и Франции в Санкт— Петербурге 27 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
В МВД отметили, что 16 апреля в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил запрос от гендиректора Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» Александра Алаева, в котором он просит установить личности граждан, допустивших расистские выкрики на матче Россия-Франция, и привлечении их к ответственности. «По данному обращению проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказали в ведомстве.
Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил о получении уведомления от Международной федерации футбола (ФИФА) о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун на товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС по телефону вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, российские власти готовы вести совместную работу с Международной федерацией футбола (ФИФА) по отношению к людям, проявляющим расизм на стадионах.
"Матч Россия — Франция прошел на высоком уровне
Элементы [расизма] могут быть, люди приходят по 50 тысяч, могут быть и провокации, такие люди будут выявляться, будем принимать меры.
Мы обратились в правоохранительные органы и работаем вместе с ФИФА, и если все факты будут установлены, эти люди будут наказаны — никто никого здесь прикрывать не будет", — заверил вице-премьер РФ.
ТАСС: последние новости
Егоров назначен исполняющим обязанности руководителя департамента судейства РФС Число инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, достигло плана на 2020 год Дворкович: замечания по тестовым матчам на новых стадионах есть, но в целом все хорошо
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле14
Моуринью решил разогнать всю команду
Смолов прокомментировал решение КДК РФС2
Украинец Усик отказался проводить бой в России47
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение