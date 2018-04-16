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Вячеслав Колосков: «МВД должно наказать конкретных людей за расизм в матче Россия — Франция»
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Вячеслав Колосков: «МВД должно наказать конкретных людей за расизм в матче Россия — Франция» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что нужно вытравить расизм со стадионов. Колосков также добавил, что МВД должно наказать конкретных людей, допустивших подобное в товарищеском матче Россия — Франция (1:3).
— Единичным случаем эпизоды с расизмом назвать нельзя, время от времени они у нас происходят, — цитирует РИА «Новости». — Есть два пути. Первый — разъяснение и работа с публикой, второй — наказание виновных. МВД должно наказать конкретных людей, допустивших подобное в матче Россия — Франция.
Нужно вытравить расизм со стадионов. Должна быть неотвратимость наказания. Главное, чтобы не было санкций в отношении РФС. Как клуб несет ответственность за поведение болельщиков на стадионе, так и федерация. Это четко прописано в регламентах.
Напомним, что ранее ФИФА завела дело против России из-за обезьяньих выкриков с трибун во время контрольного матча​.
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