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Найден самый старый мем в истории
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Найден самый старый мем в истории 

Вести.Ru 1 час назад
Интернет-пользователи обнаружили, возможно, самый старый мем в истории. Оказалось, что сатирические картинки из серии «Ожидание/реальность», которые сегодня гуляют по Сети в больших количествах, рисовали еще в 1920-е годы.
Опубликованный ниже мем сделали авторы американского юмористического журнала «Judge». Он вышел в июльском номере издания за 1921 год.
this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy
— wida (@YoRHaw) 15 апреля 2018 г.
Комикс посвящен фотосъемке.
"Мемам, которые мы используем сегодня, на самом деле больше ста лет!", — поражаются пользователи «Твиттера».
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