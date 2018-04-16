Ансамбль «Хабиби» провел юбилейный концерт

Ансамбль арабского танца «Хабиби» отпраздновал свой 15-летний юбилей в прошедшую субботу, 14 апреля.

Напомним, что коллектив действует при Московском культурном центре «Северное Чертаново», в котором и состоялось субботнее мероприятие. Концерт выдался грандиозным и ярким. Участники ансамбля представили много номеров, которые были разделены на два отделения: в первом — 9, во втором — 11.

— Концерт длился полтора часа, но на протяжении всего времени было очень интересно и ярко! Гостей было примерно 90-100 человек: и пожилые, и родители с детьми. Родственники выступающих пришли поддержать их, дарили цветы. В конце коллектив даже задул свечки на торте, — поделилась PR-менеджер учреждения Юлия Филиппова

В ансамбле арабского танца «Хабиби» занимаются преимущественно уже взрослые женщины.

— Арабский танец подразумевает определенную зрелость. Например, у нас есть коллектив индийского танца «Калакар». Там целевая аудитория во взрослых группах от 18 до 25 лет. Просто он более ритмичный, более подвижный, более техничный. Арабский танец — это все-таки история про философию, а до философии мы дозреваем к определенному возрасту. Ну и, наверное, все еще зависит от руководителя коллектива: когда руководитель молодой, он выбирает себе группу по возрасту, — пояснила режиссер МКЦ «Северное Чертаново» Наталия Якушева.

Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/16/39940/