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В Испании раскритиковали создание лиги из лучших футбольных клубов Европы
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В Испании раскритиковали создание лиги из лучших футбольных клубов Европы 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о создании европейской суперлиги, сообщает "Советский спорт".
"Европейский футбол столкнулся с серьезной проблемой. Есть много национальных чемпионатов, которые становятся беднее и беднее. А УЕФА, принимая решения по Лиге чемпионов, как спортивного, так и финансового характера, не помогает никому становиться богаче. Надо думать и вмешиваться, потому что индустрия европейского футбола ухудшается.
Поведение УЕФА действительно провоцирует создание условной суперлиги. Но эта идея — абсолютный провал, она погубит клубы-гранды, а вслед за ними и национальные чемпионаты. Те, кто этот проект замышлял, плохо подумали. Знаете, как мы в Испании говорим: будто в баре выпивали и вдруг что-то решили", — цитирует Тебаса Forbes.
По его мнению, болельщики, привыкшие к титула команды в национальном первенстве, не потерпят того, что из 20 команд побеждает только одна
"Представьте, что будет к февралю, когда на поле выйдут "Реал" и «Бавария» — отличная афиша, интереснейший матч. Но на кону ничего нет, с турнирной точки зрения игра — абсолютный ноль, потому что одна команда на 11-м месте, а другая — на 13-м. Потому что кто-то ведь должен занимать эти нижние позиции, не могут все быть первыми", — отметил Тебас.
Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Стивен Росс готовит проект европейской футбольной суперлиги.
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