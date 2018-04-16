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СМИ: Бьелса отказался возглавить «Зенит»
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СМИ: Бьелса отказался возглавить «Зенит» 

Советский спорт 1 час назад
Неделю назад СМИ сообщили, что 62-летний специалист находится в числе потенциальных кандидатов на смену Роберто Манчини.
СМИ: Бьелса может возглавить «Зенит»
Однако, по данным ФАН, стороны не смогли достичь взаимопонимания уже на начальном этапе переговоров. По словам источника, выдвинутые аргентинцем условия касались трансферной политики и вектора развития клуба, а финансовая сторона вопроса даже не обсуждалась.
Бьелса известен по работе с «Эспаньолом», «Атлетиком», «Марселем», а также сборными Аргентины и Чили.
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