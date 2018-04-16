СМИ: Бьелса отказался возглавить «Зенит»

Неделю назад СМИ сообщили, что 62-летний специалист находится в числе потенциальных кандидатов на смену Роберто Манчини

Однако, по данным ФАН, стороны не смогли достичь взаимопонимания уже на начальном этапе переговоров. По словам источника, выдвинутые аргентинцем условия касались трансферной политики и вектора развития клуба, а финансовая сторона вопроса даже не обсуждалась.

Бьелса известен по работе с «Эспаньолом», «Атлетиком», «Марселем», а также сборными Аргентины и Чили.