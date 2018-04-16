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Хоккеисты из Тимирязевки завоевали титул чемпионов студенческой лиги
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Хоккеисты из Тимирязевки завоевали титул чемпионов студенческой лиги 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В финале Московской студенческой хоккейной лиги в дивизионе «Бакалавр» представители РГАУ-МСХА заняли первое место, победив соперников из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. «Тимирязевские зубры» обыграли «Реактор» со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба Тимирязевской академии.
— Блестящая победа, к которой шла наша сборная весь сезон, позволила тренеру не сдерживать эмоций. Обычно спокойный и сосредоточенный, сегодня он не скрывал своего счастья, — поделилась представитель вуза Ирина Батуева.
Батуева добавила, что в группе поддержки присутствовала ростовая кукла «Зубр» — символ команды. (мю)
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