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Венсан Компани: «Иногда „МанСити“ называют лучшей командой в истории Англии, но мой ответ — нет»
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Венсан Компани: «Иногда „МанСити“ называют лучшей командой в истории Англии, но мой ответ — нет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани отметил, что команда провела хороший год, но впереди у нее много работы. По словам бельгийца, «Сити» надо играть так же сильно следующие несколько сезонов.
— Сезон был просто невероятный. Мне посчастливилось выступать в такой команде, и я наслаждаюсь игрой всякий раз, когда выхожу на поле, — цитирует сайт клуба Компани. — Ребята сейчас в Португалии, Испании и других странах. Мы не ожидали, что станем чемпионами так рано, но, несмотря на расстояние, мы вместе и празднуем великолепную победу, — приводит официальный сайт «горожан» слова Компани. — Иногда нас называют лучшей командой в истории АПЛ, но мой ответ — нет, потому что впереди еще много работы. Нам нужно еще несколько сезонов такой же игры, после чего мы сможем сделать выводы".
В 33-м туре премьер-лиги, который прошел в минувший уик-энд, «Сити» обыграл «Тоттенхэм» (3:1), в то время как "Манчестер Юнайтед" уступил «Вест Бромвичу» (0:1), что позволило «горожанам» оформить чемпионский титул впервые с сезона 2013/ 2014.
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