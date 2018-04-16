Венсан Компани: «Иногда „МанСити“ называют лучшей командой в истории Англии, но мой ответ — нет»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани отметил, что команда провела хороший год, но впереди у нее много работы. По словам бельгийца, «Сити» надо играть так же сильно следующие несколько сезонов.

— Сезон был просто невероятный. Мне посчастливилось выступать в такой команде, и я наслаждаюсь игрой всякий раз, когда выхожу на поле, — цитирует сайт клуба Компани. — Ребята сейчас в Португалии, Испании и других странах. Мы не ожидали, что станем чемпионами так рано, но, несмотря на расстояние, мы вместе и празднуем великолепную победу, — приводит официальный сайт «горожан» слова Компани. — Иногда нас называют лучшей командой в истории АПЛ, но мой ответ — нет, потому что впереди еще много работы. Нам нужно еще несколько сезонов такой же игры, после чего мы сможем сделать выводы".