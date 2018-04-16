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Матч чемпионата Испании по футболу могут сыграть в России
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Матч чемпионата Испании по футболу могут сыграть в России 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Один из матчей чемпионата Испании по футболу может пройти в Москве. Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. По его словам, Россия имеет все преимущества для того, чтобы стать стратегическим направлением испанского чемпионата.
"Вопрос проведения зарубежного матча следует разложить на кратко-, средне— и долгосрочную перспективы, — признается функционер, слова которого приводит сайт еженедельника «Футбол» со ссылкой на Forbes. — В краткосрочной перспективе вопрос стоит следующим образом: следует ли вообще проводить за рубежом? Да, стоит. Ла Лига будет стараться проводить до двух таких встреч в сезоне. Первый такой поединок состоится в США. Но почему Россия не может быть второй или третьей в этом списке? Я бы сказал, что у России даже больше преимуществ, чем у Америки".
"В первую очередь мы имеем ввиду Москву, потому что лететь ближе, да и часовые пояса отличаются не настолько кардинально. В общем, почему бы и нет? Как только мы начнем проводить матчи за пределами Испании, то Россия станет нашим стратегическим направлением. В России уже есть все условия для приезда команд нашей лиги. Намного больше условий, нежели во многих других странах".
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