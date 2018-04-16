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В Москве может пройти матч испанского чемпионата
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В Москве может пройти матч испанского чемпионата 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что Москва входит в список кандидатов на проведение матчей чемпионата Испании. По словам функционера, первый в истории зарубежный матч в истории турнира пройдет в США.
— Этот вопрос можно разложить на кратко-, средне— и долгосрочную перспективы, — приводит Forbes слова Тебаса. — В краткосрочной перспективе вопрос звучит так: поедет ли вообще ла лига играть за пределы Испании? И ответ — да, ла лига будет стараться проводить 1-2 таких матча за сезон. И как только мы достигнем этого момента, мы откроем для себя возможность проводить такие игры в любой стране мира. Первый пройдет в США. Но почему Россия не может быть второй или третьей? Да у России даже больше, чем у Штатов, преимуществ. Хотя бы лететь ближе.
— Это смотря куда.
— Мы говорим о Москве, она все-таки ближе. Мы же много раз играли здесь в Лиге чемпионов. Опять же, часовые пояса не настолько отличаются. В общем, почему бы и нет? Так что ответ на этот вопрос — да, мы будем играть вне Испании. И с того момента, как мы начнем это делать, Россия станет стратегическим направлением. В России уже соблюдены многие условия для того, чтобы мы могли приехать. Гораздо больше таких условий, чем во многих других странах.
— Уже решили, кто мог бы быть амбассадором в России?
— Хм. Валерий Карпин, Александр Мостовой, Игорь Ледяхов, Виктор Онопко. Почему нет? Это вполне реально. Наш стратегический план в любой стране — найти местного игрока, который выступал в Испании. Мы проводим разные мероприятия с разными игроками. Хотеть прийти в Россию, не принимая в расчет тех россиян, которые выступали в ла лиге, будет большой ошибкой.
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