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«Есть шансы побороться за медали». Пермские студенты отправились на Чемпионат мира по программированию
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«Есть шансы побороться за медали». Пермские студенты отправились на Чемпионат мира по программированию 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Трое студентов мехмата классического университета участвуют в Чемпионате мира по программированию в Пекине. Команда Сергея и Александра Цаплиных, а также Михаила Лизунова называется «Fire Mind».
— Мы все активно занимаемся программированием еще со средней школы. В качестве подготовки за последний год мы съездили на несколько сборов: в Барселону, в Петрозаводск и в Долгопрудный. Когда мы находились в Перми, мы дважды в неделю писали командные тренировки и занимались индивидуально. Все командные тренировки и сборы проходят в одинаковом формате: есть около десяти задач, на их решение даётся пять часов, команда состоит из 3 человек, и у нее в распоряжении один компьютер, — рассказал 59.ru Александр Цаплин. — Настрой у нас отличный. Сборы и тренировки показывают, что у нас есть все шансы побороться за медали.
Александр добавляет, что Китай вокруг выглядит очень контрастным: на улицах много бедных, но рядом большое количество небоскребов. Также в районе, где живет пермская команда, много красивых парков — необычное сочетание красивых природных видов и городских джунглей.
Основные соревнования пройдут 19 апреля. Сейчас студенты участвуют в различных спонсорских и развлекательных мероприятиях.
Ранее мы рассказывали о том, что программисты из пермского университета пройдут стажировку в Google.
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