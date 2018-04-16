Винченцо Монтелла: «Я счастлив в „Севилье“

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла отметил, что в его контракте существует опция выкупа. Специалист также добавил, что он счастлив в андалусийской команде.

— Я счастлив в «Севилье», и у меня еще есть год по контракту, — цитирует Football-Italia Монтеллу. — Это правда, что в моем контракте существует опция выкупа, но я не очень много об этом знаю. Лучше спросите у президента. Я только думаю о команде, и я хотел бы продолжить свое приключение в Севилье.

Напомним, что Монтелла возглавил «Севилью» 28 декабря 2017 года. Нервионцы под руководством итальянского специалиста на данный момент занимают седьмое место в ла лиге, набрав 47 очков, а также дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов и вышли в финал Кубка Испании, где сыграют против «Барселоны» 21 апреля в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано».