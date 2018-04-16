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Торрес склоняется к переезду в MLS
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Торрес склоняется к переезду в MLS 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес хочет продолжить карьеру в MLS, сообщает Marca. Этот вариант представляется 34-му испанцу более интересным, чем переход в один из китайских клубов.
Интерес к Торресу проявляют «Монреаль», «Сиэтл», «Нью-Йорк Сити», «Чикаго» и «Спортинг Канзас Сити». Ранее игрок сообщил, что после завершения нынешнего сезона он покинет «Атлетико».
Помимо матрасников, за свою карьеру Торрес успел поиграть в «Ливерпуле», «Челси» и «Милане». В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды побеждал на чемпионатах Европы.
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