Дворкович не испытывает беспокойства по поводу первого тестового матча в Самаре

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Проведение первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена» не вызывает беспокойства. Об этом журналистам сказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович

Первый тестовый матч на самарской арене запланирован на 28 апреля.

"В Самаре газон раскатан, серьезных опасений нет — поле прошивается, и нужна ровно неделя, чтобы оно прижилось. Что касается приемки строительных работ, то комиссия вышла на объект. Недели им должно хватить", — рассказал Дворкович, который во вторник в Москве принял участие в матче за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации.

Он также отметил хорошую организацию тестовых матчей, которые прошли 15 апреля на стадионах в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

"Тестовые матчи в целом прошли хорошо — основные действия протестированы, системы проверены, посмотрели, над чем нужно поработать. Мы все видим и фиксируем, и каждый следующий тестовый матч проходит все лучше. Вот в Екатеринбурге уже была исправлена большая часть недостатков, остались буквально мелочи. Точно так же будем идти по другим стадионам. В целом темпами подготовки к чемпионату мира довольны, все в порядке", — сказал он.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.