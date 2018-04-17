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Дворкович не испытывает беспокойства по поводу первого тестового матча в Самаре
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Дворкович не испытывает беспокойства по поводу первого тестового матча в Самаре 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Проведение первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена» не вызывает беспокойства. Об этом журналистам сказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.
Первый тестовый матч на самарской арене запланирован на 28 апреля.
"В Самаре газон раскатан, серьезных опасений нет — поле прошивается, и нужна ровно неделя, чтобы оно прижилось. Что касается приемки строительных работ, то комиссия вышла на объект. Недели им должно хватить", — рассказал Дворкович, который во вторник в Москве принял участие в матче за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации.
Он также отметил хорошую организацию тестовых матчей, которые прошли 15 апреля на стадионах в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
"Тестовые матчи в целом прошли хорошо — основные действия протестированы, системы проверены, посмотрели, над чем нужно поработать. Мы все видим и фиксируем, и каждый следующий тестовый матч проходит все лучше. Вот в Екатеринбурге уже была исправлена большая часть недостатков, остались буквально мелочи. Точно так же будем идти по другим стадионам. В целом темпами подготовки к чемпионату мира довольны, все в порядке", — сказал он.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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