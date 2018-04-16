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Дворкович: замечания по тестовым матчам на новых стадионах есть, но в целом все хорошо
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Дворкович: замечания по тестовым матчам на новых стадионах есть, но в целом все хорошо 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Замечания после тестовых матчей на стадионах в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге остались, но в целом они прошли хорошо. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.
В воскресенье первые тестовые матчи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года прошли в Ростове-на— Дону и Нижнем Новгороде, «Екатеринбург-Арена» приняла вторую тестовую игру, перед началом которой состоялась официальная церемония открытия стадиона.
"В целом все прошло хорошо, особенно в Екатеринбурге. Замечания везде еще есть, но для этого тестовые матчи и проводятся", — сказал Дворкович.
Первый в истории России чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
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