Дворкович: замечания по тестовым матчам на новых стадионах есть, но в целом все хорошо

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Замечания после тестовых матчей на стадионах в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге остались, но в целом они прошли хорошо. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович

В воскресенье первые тестовые матчи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года прошли в Ростове-на— Дону и Нижнем Новгороде, «Екатеринбург-Арена» приняла вторую тестовую игру, перед началом которой состоялась официальная церемония открытия стадиона.

"В целом все прошло хорошо, особенно в Екатеринбурге. Замечания везде еще есть, но для этого тестовые матчи и проводятся", — сказал Дворкович.

Первый в истории России чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.