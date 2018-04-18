Турнир будет проводиться каждые четыре года, начиная с 2021-го, во временные сроки Кубка конфедераций
Международная федерация футбола намерена реформировать чемпионат мира среди клубов и отменить Кубок конфедераций, сообщает BFMTV.
Президент ФИФА Джанни Инфантино направил всем главам футбольных конфедераций письмо, в котором говорится, что клубный ЧМ в новом формате будет проводиться в течение 18 дней каждые четыре года, начиная с 2021-го, и будет проходить во временные сроки Кубка конфедераций.
Отмечается, что к реформе клубного чемпионата мира Международная федерация футбола приступила из-за отсутствия привлекательности турнира и экономических выгод.
ФИФА надеется, что проект будущего турнира одобрят все конфедерации. Его финансированием займется консорциум частных инвесторов. Они готовы вложить в проект в течение 12 лет около 25 млрд долларов.