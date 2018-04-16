Петрозаводчане латают ямы на дорогах коврами и одеялами (Видео)

Отчаявшись ждать, когда городские власти начнут чинить дороги, горожане решили взять дело в свои руки Как ремонтируют дороги в городе, который претендует на звание «столичного»? Подробности в материале #птзвидео