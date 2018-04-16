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Рязанские врачи восстановили пациенту оторванное ухо
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Рязанские врачи восстановили пациенту оторванное ухо 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Областной клинической больнице пациенту восстановили потерянное ухо, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В больницу поступил пациент, который потерял ушную раковину в результате травмы.
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