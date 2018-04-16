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Одно золото и четыре бронзы. Пуровчане уложили соперников на ковер
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Одно золото и четыре бронзы. Пуровчане уложили соперников на ковер 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские атлеты успешно выступили в Москве на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет памяти победителей Кубка мира, мастеров спорта международного класса Алексея Савинкина и Виктора Малова.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, золотой награды в весовой категории до 97 кг удостоился Руслан Бекузаров. Бронзовые медали завоевали Астемир Мирзоев (весовая категории 60 кг), Дмитрий Джиоев (77 кг), Влас Дубровин (87 кг) и Георгий Гаджинов (130 кг). Спортсмены представляли детско-юношескую спортивную школу «Виктория» города Тарко-Сале.
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