Одно золото и четыре бронзы. Пуровчане уложили соперников на ковер 

Ямальские атлеты успешно выступили в Москве на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет памяти победителей Кубка мира, мастеров спорта международного класса Алексея Савинкина и Виктора Малова.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, золотой награды в весовой категории до 97 кг удостоился Руслан Бекузаров. Бронзовые медали завоевали Астемир Мирзоев (весовая категории 60 кг), Дмитрий Джиоев (77 кг), Влас Дубровин (87 кг) и Георгий Гаджинов (130 кг). Спортсмены представляли детско-юношескую спортивную школу «Виктория» города Тарко-Сале.