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Барбашев, Плотников и Антипин пропустят ЧМ-2018 из-за травм
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Барбашев, Плотников и Антипин пропустят ЧМ-2018 из-за травм 

Советский спорт 59 минут назад
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФХР.
Ковальчука не будет в сборной, решение по Радулову примут после медобследования
"Нападающие Иван Барбашев и Сергей Плотников не смогут сыграть за сборную из-за травм. На сбор в Новогорск прибыл защитник «Баффало» Виктор Антипин, получивший в одной из последних игр регулярного чемпионата НХЛ травму (сотрясение мозга). После консультации с врачами (национальной) команды было принято решение, что Виктор пропустит чемпионат мира", — сказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что на чемпионате мира не сыграет Илья Ковальчук. Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
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