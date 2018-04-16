Барбашев, Плотников и Антипин пропустят ЧМ-2018 из-за травм

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФХР.

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"Нападающие Иван Барбашев Сергей Плотников не смогут сыграть за сборную из-за травм. На сбор в Новогорск прибыл защитник «Баффало» Виктор Антипин , получивший в одной из последних игр регулярного чемпионата НХЛ травму (сотрясение мозга). После консультации с врачами (национальной) команды было принято решение, что Виктор пропустит чемпионат мира", — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира не сыграет Илья Ковальчук. Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая.