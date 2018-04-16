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Радулов и Наместников приедут для медобследования перед ЧМ на следующей неделе
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Радулов и Наместников приедут для медобследования перед ЧМ на следующей неделе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Форварды клубов Национальной хоккейной лиги «Даллас» и «Рейнджерс» Александр Радулов и Владислав Наместников соответственно прибудут в Россию на следующей неделе, чтобы пройти медобследование на предмет участия в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе Федерации хоккея России.
"Нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников прибудут в Россию на следующей неделе. Решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования", — говорится в сообщении.
Ранее Радулов сообщал, что не собирается участвовать в чемпионате мира. Агент Наместникова Дэн Мильштейн сообщил ТАСС, что игрок полностью восстановится от травмы плеча не ранее, чем через неделю.
Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
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