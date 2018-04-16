Радулов и Наместников приедут для медобследования перед ЧМ на следующей неделе

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Форварды клубов Национальной хоккейной лиги «Даллас» и «Рейнджерс» Александр Радулов Владислав Наместников соответственно прибудут в Россию на следующей неделе, чтобы пройти медобследование на предмет участия в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе Федерации хоккея России.

"Нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников прибудут в Россию на следующей неделе. Решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования", — говорится в сообщении.

Ранее Радулов сообщал, что не собирается участвовать в чемпионате мира. Агент Наместникова Дэн Мильштейн сообщил ТАСС, что игрок полностью восстановится от травмы плеча не ранее, чем через неделю.

Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.