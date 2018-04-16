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В Калининграде пройдет чемпионат по «атомному» футболу в валенках
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В Калининграде пройдет чемпионат по «атомному» футболу в валенках 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
В Калининграде в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ состоится турнир по «атомному» футболу. Как сообщили welcome2018.com организаторы мероприятия, правила необычного шоу предельно просты: на поле высыпают 14 мячей — по 7 мячей каждого цвета. Игроки команд (тоже по 7 с каждой стороны) будут пытаться забить мячи «своего» цвета в ворота соперника. Игра продолжится до тех пор, пока одна из команд не забьет все свои мячи. Чемпионом станет та команда, которая первая одержит две победы.
"Пикантности игре придаст ряд условий, касающихся внешнего вида игроков — на голове каждого футболиста будет шапка-ушанка, а на ногах — валенки", — отметили инициаторы мероприятия.
Турнир пройдет в один из дней международного гастрономического фестиваля Fish Food Festival, который встретит гостей с 29 апреля по 2 мая, прямо на Зеленоградском променаде.
Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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