Отман Эль-Кабир: «Я счастлив! Никто не ожидал от „Урала“ победы над „Спартаком“

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир поделился эмоциями от победы над "Спартаком" в матче 26-го тура чемпионата России (2:1). Эль-Кабир стал автором победного мяча на 88-й минуте.

— Конечно, я счастлив! Никто не ожидал от нас победы, — цитирует официальный сайт «Урала» Эль-Кабира. — Но мы находимся в положении, когда считаем каждое очко. Поэтому мы намерены выигрывать у каждой команды.

— Расскажите о своем голе?

— Андрей (Егорычев) сделал мне классный пас. У меня было время, чтобы разобраться в ситуации. Я оценил обстановку и отправил мяч в угол.

— Какие чувства испытали в этот момент?

— Только счастье! Счет был 1:0, но мы находились под давлением, а когда он стал 2:0 — немного отлегло. Ну, а при 2:1 в дополнительное время мы снова напряглись, чтобы сохранить счет. У нас все получилось. Это самое главное!

— Как вам стадион и атмосфера матча?

— Это классно! Всегда лучше играется, когда трибуны полные! Конечно, хочется, чтобы это повторялось всегда. Трибуны гонят нас вперед и это дает дополнительную мотивацию. Хочу, чтобы так было каждую игру. Это классные чувства.