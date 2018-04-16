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Отман Эль-Кабир: «Я счастлив! Никто не ожидал от „Урала“ победы над „Спартаком“
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Отман Эль-Кабир: «Я счастлив! Никто не ожидал от „Урала“ победы над „Спартаком“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир поделился эмоциями от победы над "Спартаком" в матче 26-го тура чемпионата России (2:1). Эль-Кабир стал автором победного мяча на 88-й минуте.
— Конечно, я счастлив! Никто не ожидал от нас победы, — цитирует официальный сайт «Урала» Эль-Кабира. — Но мы находимся в положении, когда считаем каждое очко. Поэтому мы намерены выигрывать у каждой команды.
— Расскажите о своем голе?
— Андрей (Егорычев) сделал мне классный пас. У меня было время, чтобы разобраться в ситуации. Я оценил обстановку и отправил мяч в угол.
— Какие чувства испытали в этот момент?
— Только счастье! Счет был 1:0, но мы находились под давлением, а когда он стал 2:0 — немного отлегло. Ну, а при 2:1 в дополнительное время мы снова напряглись, чтобы сохранить счет. У нас все получилось. Это самое главное!
— Как вам стадион и атмосфера матча?
— Это классно! Всегда лучше играется, когда трибуны полные! Конечно, хочется, чтобы это повторялось всегда. Трибуны гонят нас вперед и это дает дополнительную мотивацию. Хочу, чтобы так было каждую игру. Это классные чувства.
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