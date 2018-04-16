Нижегородцы могут пожаловаться на недобросовестных чиновников

Нижегородцы смогут пожаловаться на нарушения нового кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих. Об этом стало известно на брифинге мэра Владимира Панова 16 апреля.

Оставить жалобу на недопустимое поведение муниципального служащего можно по телефону горячей линии:419-74-18. Звонки принимаются в будни, кроме обеда с 12:00 до 13:00. Кроме того, о нарушении этики чиновников можно сообщить в письме на электронную почту: kodeks@admgor.nnov.ru.

По словам Владимира Панова, каждая заявка будет рассматриваться отдельно. После проведения проверки по каждому случаю нарушения будут приняты меры в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что кодекс этики муниципальных служащих ввели в Нижнем Новгороде.