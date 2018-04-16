Ещё
Нижегородцы могут пожаловаться на недобросовестных чиновников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородцы могут пожаловаться на недобросовестных чиновников 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
Нижегородцы смогут пожаловаться на нарушения нового кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих. Об этом стало известно на брифинге мэра Владимира Панова 16 апреля.
Оставить жалобу на недопустимое поведение муниципального служащего можно по телефону горячей линии:419-74-18. Звонки принимаются в будни, кроме обеда с 12:00 до 13:00. Кроме того, о нарушении этики чиновников можно сообщить в письме на электронную почту: kodeks@admgor.nnov.ru.
По словам Владимира Панова, каждая заявка будет рассматриваться отдельно. После проведения проверки по каждому случаю нарушения будут приняты меры в рамках действующего законодательства.
Ранее сообщалось, что кодекс этики муниципальных служащих ввели в Нижнем Новгороде.
Newsroom24: последние новости
Особый режим посещения кремля введут в Нижнем Новгороде "АВЕН-НН" установит в урны в Канавинском районе за 4,1 млн. рублей к ЧМ-2018 Спартакиада пенсионеров Нижегородской области состоится 12 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ходите, геи, в Россию гулять. Страх британца4
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Овечкин на грани катастрофы52
«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение