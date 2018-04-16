Болельщики забронировали более 60% билетов на бесплатные поезда ЧМ-2018 

Футбольные болельщики забронировали больше 60% билетов на бесплатные поезда, которые будут курсировать во время чемпионата мира в России. Как пишет ТАСС, в общей сложности на время проведения мундиаля для бесплатной перевозки пассажиров назначено 728 рейсов поездов, которые имеют более 440 тысяч мест. Для того, чтобы получить право на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика.
Добавим, в составы, которые будут перевозить болельщиков бесплатно, войдут комфортабельные купейные вагоны с кондиционерами. Кроме того, в каждом поезде будет размещаться вагон-ресторан, отметили в РЖД. Поклонников футбола заверили, что там они смогут приобрести пиво и вино.