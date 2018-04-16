Ещё
Болельщики забронировали более 60% билетов на бесплатные поезда ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики забронировали более 60% билетов на бесплатные поезда ЧМ-2018 

Национальная Служба Новостей 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Футбольные болельщики забронировали больше 60% билетов на бесплатные поезда, которые будут курсировать во время чемпионата мира в России. Как пишет ТАСС, в общей сложности на время проведения мундиаля для бесплатной перевозки пассажиров назначено 728 рейсов поездов, которые имеют более 440 тысяч мест. Для того, чтобы получить право на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика.
Добавим, в составы, которые будут перевозить болельщиков бесплатно, войдут комфортабельные купейные вагоны с кондиционерами. Кроме того, в каждом поезде будет размещаться вагон-ресторан, отметили в РЖД. Поклонников футбола заверили, что там они смогут приобрести пиво и вино.
Национальная Служба Новостей: последние новости
FIFA расследует инцидент с проявлениями расизма во время матча Россия - Франция Аргентинец Бьелса отказался возглавить «Зенит» Лысаков – о Терезе Мэй: Не Тэтчер ты, не Тэтчер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ходите, геи, в Россию гулять. Страх британца4
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Овечкин на грани катастрофы52
«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение