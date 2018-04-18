Чемпионат мира-2018: болельщики России и США активнее остальных покупают билеты

Международная федерация футбола (ФИФА) незадолго до старта заключительного этапа продаж билетов на предстоящий чемпионат мира по футболу подвела промежуточные итоги их реализации на все поединки турнира.

Общее количество проданных билетов составляет 1 698 049 штук, из которых 796 875 было выкуплено российскими болельщиками, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на пресс-службу организации. Следом за ними высокий спрос отмечался у американских поклонников футбола — они купили 80 161 билет. Также в список лидеров вошли бразильцы (65 863), колумбийцы (60 199), немцы (55 136), мексиканцы (51 736), аргентинцы (44 882), перуанцы (38 544), китайцы (36 841), а также австралийцы (34 628) и англичане (30 711).

Напомним, что заключительный этап продаж билетов стартует 18 апреля в полдень по московскому времени.