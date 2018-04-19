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В России с 2019 года будут введены невозвратные железнодорожные билеты
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В России с 2019 года будут введены невозвратные железнодорожные билеты 

Newsru.com 21 минуту назад
Фото: Newsru.com
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2019 невозвратных железнодорожных билетов на поезда дальнего следования. Документ за подписью главы государства
был опубликован
на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону, отныне деньги за неиспользованные невозвратные билеты будут возвращаться только в случае внезапной смерти, болезни или травмы пассажира или члена его семьи.
Для получения компенсации за билет в вышеперечисленных случаях пассажиру будет необходимо предоставить соответствующий документ. Кроме того, возврат денег предусмотрен и в связи с задержкой или отменой поезда.
Закон также обязывает перевозчика продавать невозвратные билеты дешевле, чем обычные. Кроме того, он обязан информировать людей о возможности приобретения как возвратного, так и невозвратного билетов.
В декабре прошлого года глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев
объяснял, что система продажи железнодорожных билетов уже готова к тому, чтобы у пассажира была возможность выбрать возвратный или невозвратный тариф.
Он также подчеркивал, что стоимость самого невозвратного билета должна быть ниже по сравнению с возвратным примерно на треть.
В настоящее время пассажир может получить обратно при отказе от поездки половину от стоимости проезда, если сдаст билет менее чем за восемь часов, но не позднее чем за два часа до отправления.
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