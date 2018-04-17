Андрей Свечников возглавил рейтинг игроков перед драфтом НХЛ

Национальная хоккейная лига готовится к церемонии драфта-2018 — распределению по клубам молодых игроков. Накануне скаутское бюро Лиги представило рейтинг лучших молодых хоккеистов Северной Америки. Его возглавляет россиянин Андрей Свечников

Форвард молодежной сборной России и клуба OHL «Бэрри Кольтс» опередил двух местных фаворитов предстоящего драфта — Брэди Ткачака (выступает за университет Бостона) и Филипа Задину (клуб «Галифакс», лига QMJHL).