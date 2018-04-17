Ещё
Андрей Свечников возглавил рейтинг игроков перед драфтом НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Свечников возглавил рейтинг игроков перед драфтом НХЛ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Национальная хоккейная лига готовится к церемонии драфта-2018 — распределению по клубам молодых игроков. Накануне скаутское бюро Лиги представило рейтинг лучших молодых хоккеистов Северной Америки. Его возглавляет россиянин Андрей Свечников.
Форвард молодежной сборной России и клуба OHL «Бэрри Кольтс» опередил двух местных фаворитов предстоящего драфта — Брэди Ткачака (выступает за университет Бостона) и Филипа Задину (клуб «Галифакс», лига QMJHL).
Кроме 18-летнего Свечникова в списках перед драфтом названы еще четыре россиянина, попавшие в Топ-70 будущего драфта. Защитник Александр Алексеев ("Ред Дир", WHL) занимает в списке 22-е место, форвард Александр Хованов ("Монктон", QMJHL) на 49-й строчке, а еще один форвард Дмитрий Завгородний ("Римуски", QMJHL) — на 69-й.
Вести.Ru: последние новости
РФПЛ рассмотрит отмену желтых карточек со следующего сезона В Афинах участники антивоенных митингов сожгли флаг США СМИ: футболист "Барселоны" Иньеста переберется в Китай из-за вина
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России39
Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ190
Британских футболистов напугали русскими девушками3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение