30 медработников задействуют на стадионе «Ахмат-Арена» в ходе ЧМ-2018

ГРОЗНЫЙ, 16 апреля. / ТАСС /. 30 медицинских работников будут задействованы на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, где пройдут тренировки сборной Египта во время чемпионата мира по футболу. Девять из них со знанием английского и арабского языков, сообщил ТАСС главный специалист Минздрава Чеченской Республики по спортивной медицине Бекхан Мовлаев.

"Всего медработников на стадионе для оказания экстренной неотложной помощи будет задействовано 30 человек, среди них 9 человек со знанием английского и арабского языков, по одному в каждой бригаде. В случае необходимости госпитализации в Республиканской клинической больнице имени Ш. Ш. Эпендиева подготовлено приемное отделение с отдельным входом, кабинетом, смотровой и отделением на 30 коек. Отдельная бригада круглосуточно будет дежурить в гостинице TheLocal, меняясь каждый 12 часов", — отметил собеседник ТАСС.

По его словам, чеченские врачи проходят аттестации и ежедневные тренировки в соответствии с требованиями ФИФА.

"Требования европейского стандарта немного отличаются от наших, и мы их осваиваем, обучаемся. Два врача тренеры были направлены на подготовку в Москву, теперь они проводят занятия с нашей группой. Мы узнаем для себя новое, плюс проходит дооснащение наших машин, это уже наследие которое останется нам", — сказал Мовлаев.

Сборная Египта по футболу во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Грозном. Египтяне сыграют на турнире впервые за 28 лет. Их соперниками по группе А стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.