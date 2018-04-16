Петрозаводчан приглашают на конкурс «Семья года»

Семьи могут направлять заявки на отборочный тур до 30 апреля.

В Петрозаводске стартовал отборочный тур регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Как сообщает пресс-центр мэрии, конкурс проводится по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». Также установлены дополнительные номинации — «Преодоление» и «Семья добровольцев (волонтеров)».

Для участия семьи или общественные организации, выдвигающие их, направляют представление по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 429, 431. Также необходимо приложить наглядные материалы, рассказывающие об истории, ценностях и традициях семьи, о достижениях членов семьи в профессиональной, общественной, творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности. Заявки принимаются до 30 апреля. Положение о конкурсе здесь.

Победителей отборочного тура определят до 10 мая. До 15 мая оргкомитет конкурса направит документы на них для проведения финального тура. Информация об итогах отборочного тура появится на сайте администрации Петрозаводска. Семьи-победители будут награждены памятными подарками и дипломом.

По вопросам можно обращаться в рабочие дни с 14 до 17 по телефону 71-35-52 (Лариса Васильевна Воробьева, начальник управления по вопросам семьи и детства комитета социального развития).