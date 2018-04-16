Ещё
Петрозаводчан приглашают на конкурс «Семья года»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петрозаводчан приглашают на конкурс «Семья года» 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Семьи могут направлять заявки на отборочный тур до 30 апреля.
В Петрозаводске стартовал отборочный тур регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Как сообщает пресс-центр мэрии, конкурс проводится по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». Также установлены дополнительные номинации — «Преодоление» и «Семья добровольцев (волонтеров)».
Для участия семьи или общественные организации, выдвигающие их, направляют представление по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 429, 431. Также необходимо приложить наглядные материалы, рассказывающие об истории, ценностях и традициях семьи, о достижениях членов семьи в профессиональной, общественной, творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности. Заявки принимаются до 30 апреля. Положение о конкурсе здесь.
Победителей отборочного тура определят до 10 мая. До 15 мая оргкомитет конкурса направит документы на них для проведения финального тура. Информация об итогах отборочного тура появится на сайте администрации Петрозаводска. Семьи-победители будут награждены памятными подарками и дипломом.
По вопросам можно обращаться в рабочие дни с 14 до 17 по телефону 71-35-52 (Лариса Васильевна Воробьева, начальник управления по вопросам семьи и детства комитета социального развития).
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
«Мисс Россия-2018» стала восемнадцатилетняя студентка из Чувашии Юлия Полячихина Александр Кержаков: Возглавлю «Зенит», если позовут! Инаугурация «ПСЖ» на «Парк де Пренс». «Монако» лично передал корону чемпиону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ходите, геи, в Россию гулять. Страх британца4
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Овечкин на грани катастрофы52
«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение